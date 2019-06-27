Два стамбульских клуба поспорят с "Порту" за Зе Луиша
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру не в Португалии, а в Турции.
Как сообщает A Bola, конкуренцию "Порту" в гонке за 28-летним футболистом составят два стамбульских клуба, названия которых не указываются.
Ранее СМИ писали об интересе к уроженцу Кабо-Верде со стороны "Галатасарая" и "Фенербахче".
Напомним, что "Спартак" требует за Зе Луиша 12 миллионов евро, а "Порту" предлагает только 7 миллионов.
Не пропустите: Зе Луиш может остаться в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20