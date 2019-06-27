Два стамбульских клуба поспорят с "Порту" за Зе Луиша

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру не в Португалии, а в Турции.

Как сообщает A Bola, конкуренцию "Порту" в гонке за 28-летним футболистом составят два стамбульских клуба, названия которых не указываются.

Ранее СМИ писали об интересе к уроженцу Кабо-Верде со стороны "Галатасарая" и "Фенербахче".

Напомним, что "Спартак" требует за Зе Луиша 12 миллионов евро, а "Порту" предлагает только 7 миллионов.

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