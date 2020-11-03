Два топ-игрока "Лацио" пропустят матч Лиги Чемпионов с "Зенитом"
Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом". Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, нападающий и хавбек Лукас Лейва не полетели с командой в Петербург, однако занимались в обычном режиме.
Отмечается, что УЕФА не позволил футболистам участвовать в этой встрече, так как ранее они переболели коронавирсом.
Ранее "Лацио" сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде.
Матч "Зенит" - "Лацио" состоится завтра, 4 ноября, на "Газпром Арене". Начало - в 20:55 (мск).
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