Два топ-игрока Примеры обменялись футболками

Теги севильябарселонаквинси промеслионель месси

Два топ-игрока Примеры обменялись футболками

Капитан "Севильи" Квинси Промес обменялся футболками с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом футболист написал в инстаграме. 

"ПроМесси", - подписал фото голландец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProMessi ! #momentforlife

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Напомним, "Барселона" в гостевом матче обыграла "Севилью" (4:2) в 25-м туре Примеры. В этом матче игрок оформил хет-трик.  

"Барселона" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы Ла Лиги.

А еще: Руководство "Барселоны" обеспокоено состоянием здоровья топ-игрока| http://soccernews.ru

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