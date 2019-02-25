Два топ-игрока Примеры обменялись футболками
Капитан "Севильи" Квинси Промес обменялся футболками с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом футболист написал в инстаграме.
"ПроМесси", - подписал фото голландец.
Напомним, "Барселона" в гостевом матче обыграла "Севилью" (4:2) в 25-м туре Примеры. В этом матче игрок оформил хет-трик.
"Барселона" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы Ла Лиги.
А еще: Руководство "Барселоны" обеспокоено состоянием здоровья топ-игрока| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны новые претенденты на пост главного тренера "Лестера"
-
Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ
-
Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите
-
Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы
-
"Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди
Лента новостей
-
Аллегри поощрил футболистов после матча с "Болоньей"
-
Экс-игрок "Барселоны" завершил карьеру из-за проблем с сердцем
-
Появился полный отчет о гибели Салы в авиакатастрофе
-
Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару"
-
Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму
-
Два топ-игрока Примеры обменялись футболками
-
Стали известны новые претенденты на пост главного тренера "Лестера"
-
"Челси" принял решение по будущему голкипера команды
-
Юрген Клопп прокомментировал результаты в чемпионской гонке
-
Сульшер подарил футболку команды "Королю Севера"
-
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Сульшере
-
Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ
-
Тульский "Арсенал" сделал заявление о матче с ЦСКА
-
Президент "Зенита" поддержал идею переименования станции метро в честь клуба
-
Фанаты "Спартака" высмеяли клуб
-
Капитан дортмундской "Боруссии" вернулся в строй
-
Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите
-
Руководство "Барселоны" обеспокоено состоянием здоровья топ-игрока
-
Черчесов высказался об инциденте, связанном с голкипером "Челси"
-
Матч 19-го тура РПЛ перенесен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19