Два топ-игрока Примеры обменялись футболками

Капитан "Севильи" Квинси Промес обменялся футболками с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом футболист написал в инстаграме.

"ПроМесси", - подписал фото голландец.

Напомним, "Барселона" в гостевом матче обыграла "Севилью" (4:2) в 25-м туре Примеры. В этом матче игрок оформил хет-трик.

"Барселона" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы Ла Лиги.

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