Два топ-клуб вышли из борьбы за Милинковича-Савича

Неубедительная игра хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича отпугнула от него двух потенциальных покупателей.

Как сообщает Sportsmole, из борьбы за 24-летнего серба вышли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Также некоторые клубы не готовы платить за игрока требуемые 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету игрока четыре забитых мяча и одна результативная передача в 29 играх.

Напомним, что в трансфере Милинковича-Савича также заинтересованы "Интер", "Милан" и "Реал".

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