Два топ-клуб вышли из борьбы за Милинковича-Савича
Неубедительная игра хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича отпугнула от него двух потенциальных покупателей.
Как сообщает Sportsmole, из борьбы за 24-летнего серба вышли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Также некоторые клубы не готовы платить за игрока требуемые 140 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету игрока четыре забитых мяча и одна результативная передача в 29 играх.
Напомним, что в трансфере Милинковича-Савича также заинтересованы "Интер", "Милан" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10