Два топ-клуба Англии интересуются хавбеком "Ромы" Дзаньоло

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Два топ-клуба Англии интересуются хавбеком "Ромы" Дзаньоло

Хавбек "Ромы" Николо Дзаньоло, возможно, покинет команду этим летом. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, в 20-летнем футболисте заинтересованы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Клубы готовы приобрести полузащитника уже летом.

В нынешнем розыгрыше итальянец забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах. Трансферная стоимость игрока - 45 миллионов евро. Контракт с "Ромой" рассчитан до лета 2024 года.

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