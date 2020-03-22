Два топ-клуба Англии интересуются защитником "Айнтрахта" Н`Диком

Два английских топ-клуба интересуются защитником "Айнтрахта" Эваном Н`Диком, передает Sky Sports.

По данным издания, "Арсенал" и "Ливерпуль" следят за результатами 20-летнего игрока в Бундеслиге. Кроме того, в футболисте также заинтересованы "Валенсия", "Милан", "Интер" и "Севилья".

Трансферная стоимость Н`Дика - 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забив 1 гол и сделав 2 результативных передачи.

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