Два топ-клуба АПЛ готовы арендовать Давида Луиза

Защитник "Челси" Давид Луиз заинтересовал два клуба АПЛ.

Как сообщает Daily Star, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" готовы взять футболиста в аренду, но "Челси" будет рассматривать варианты с другими чемпионатами.

Напомним, что Давид Луиз хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть на ЧМ-2018.

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