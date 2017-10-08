Два топ-клуба АПЛ хотят пригласить покинувшего "Барселону" директора по трансферным переговорам

Теги манчестер ситиарсенал лондонбарселона

Два топ-клуба АПЛ хотят пригласить покинувшего "Барселону" директора по трансферным переговорам

Бывший директор "Барселоны" по трансферным переговорам Рауль Санллехи может трудоустроиться в АПЛ, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в услугах опытного функционера заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Напомним, что Санллехи проработал в "Барселоне" в общей сложности 15 лет, но сейчас был вынужден покинуть каталонский клуб из-за структурных изменений, затеянных президентом Жозепом Бартомеу. | http://soccernews.ru

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