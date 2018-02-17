Два топ-клуба АПЛ хотят заполучить Хамеса

Хавбек "Реала" Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за "Баварию", может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль". Отмечается, что колумбиец ради переезда в Англию готов добиться сокращения срока арендного соглашения с "Баварией", которое рассчитано до лета 2019 года.

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