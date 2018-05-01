Два топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Спартака"

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Два топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Спартака"

Хавбек "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, борьбу за бразильца ведут "Тоттенхэм" и "Челси". Отмечается, что московский клуб смирился с возможным уходом игрока.

Трансферная стоимость Фернандо оценивается в 25 миллионов евро.

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