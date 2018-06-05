Два топ-клуба АПЛ нацелились на хавбека "Барселона"

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Два топ-клуба АПЛ нацелились на хавбека "Барселона"

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает talkSport, на бразилца претендуют "Арсенал" и "Ливерпуль". Напомним, что каталонцы не рассчитывают на игрока и готовы продать его этим летом.

Ранее сообщалось, что Рафинью может выкупить "Интер", где он провел прошлый сезон на правах аренды, однако "Барселона" не согласилась понижать сумму выкупа, которая составляет 35 миллионов евро.

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