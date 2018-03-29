Два топ-клуба АПЛ поборются за Демирбая

Полузащитник "Хоффенхайма" Керим Демирбай ближайшим летом может перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает London Evening Standard, за 24-летнего немца турецкого происхождения готовы побороться "Арсенал" и "Ливерпуль". Сумма возможного трансфера оценивается в 23 миллиона евро.

В этом сезоне Демирбай сыграл за "Хоффенхайм" 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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