Два топ-клуба АПЛ поборются за голкипера "Барселоны"

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Два топ-клуба АПЛ поборются за голкипера "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Express, в услугах голландца заинтересованы "Ливерпуль" и "Челси". Сам вратарь также готов сменить клубную прописку.

Отмечается, что "Ливерпуль" рассматривает Силлессена, как сменщика для Алиссона, а "Челси" готов сделать его основным голкипером.

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