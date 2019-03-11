Два топ-клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Испании

Два топ-клуба АПЛ поборются за полузащитника "Вильярреала" Пабло Форнальса, сообщает The Express.

По сведениям издания, купить 23-летнего игрока сборной Испании хотят "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Также на перспективного хавбека претендует "Наполи".

В текущем сезоне Форнальс сыграл за "Вильярреал" 39 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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