Два топ-клуба АПЛ поборются за хавбека "Шахтера"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедшахтер донецкфред

Два топ-клуба АПЛ поборются за хавбека "Шахтера"

Хавбек "Шахтера" Фред может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Фред сыграл 23 матча, забил два гола и отдал три ассиста.

Читайте также: Полузащитник "Шахтера" ждет звонка от Гвардиолы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов