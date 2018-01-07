Два топ-клуба АПЛ поборются за хавбека "Шахтера"

Хавбек "Шахтера" Фред может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Фред сыграл 23 матча, забил два гола и отдал три ассиста.

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