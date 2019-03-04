Два топ-клуба АПЛ поборются за Иско

Хавбек "Реала" Иско может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Tuttosport, борьбу за 26-летнего испанца ведут "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Ранее интерес к игроку также проявлял "Манчестер Сити".

Напомним, что Иско потерял место в составе из-за напряженных отношений с тренером команды Сантьяго Солари.

В нынешнем сезоне Иско провел 26 игр, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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