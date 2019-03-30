Два топ-клуба АПЛ поборются за Коутиньо

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Два топ-клуба АПЛ поборются за Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, летом за звёздного футболиста готовы побороться "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Пока фаворитом в гонке за бразильцем считаются "красные дьяволы", поскольку "синие" до сих пор не могут добиться отмены трансферного запрета ФИФА.

Стоит отметить, что за 26-летнего хавбека потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 41 матч, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Коутиньо не исключает ухода из "Барселоны". | http://soccernews.ru

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