Два топ-клуба АПЛ поборются за Малкома

Вингер "Барселоны" Малком может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям издания, на перспективного бразильца претендуют "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Прошлым летом "блауграна" купила 22-летнего футболиста у "Бордо" за 41 миллион евро.

В минувшем сезоне Малком сыграл за "Барсу" 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

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