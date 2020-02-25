Два топ-клуба АПЛ поборются за Матюиди

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Два топ-клуба АПЛ поборются за Матюиди

Хавбек туринского "Ювентуса" Блез Матюиди стал трансферной целью двух английских грандов, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, заполучить французского полузащитника хотят "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".

Конкуренцию клубам АПЛ может составить "Лион", который также заинтересован в услугах 32-летнего футболиста.

Матюиди выступает за "Ювентус" с августа 2017 года, сыграл 118 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Ювентус" продлил контракт с Матюиди. | http://soccernews.ru
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