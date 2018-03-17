Два топ-клуба АПЛ поборются за Облака

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Два топ-клуба АПЛ поборются за Облака

Голкипер "Атлетико" Ян Облак продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, борьбу за вратаря ведут "Арсенал" и "Ливерпуль". Отметим, что "матрасники" хотят получить за игрока не 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Облак провел 35 матчей, из которых в 22 отстоял на ноль.

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