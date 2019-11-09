Два топ-клуба АПЛ поборются за Промеса

Вингер "Аякса" Квинси Промес попал в сферу интересов двух топ-клубов английской Премьер-лиги.

По информации Daily Mail, на голландца претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал".

Бывший игрок "Спартака" хочет попробовать свои силы в АПЛ, поэтому его переезд на "Энфилд" или "Эмирейтс" вполне вероятен.

В текущем сезоне 27-летний Промес сыграл за "Аякс" 17 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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