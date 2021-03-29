Два топ-клуба АПЛ поспорят с "Арсеналом" за Эдегора

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"Ливерпуль" и "Челси" включились в борьбу за полузащитника Мартина Эдегора, утверждает AS.

По сведениям издания, "красные" и "синие" могут поспорить с "Арсеналом" за норвежца грядущим летом.

Дело в том, что "канониры" готовы выкупить 22-летнего хавбека не более чем за 35 миллионов евро, а "Реал", вероятно, увеличит его стоимость на фоне успешных выступлений в АПЛ.

Эдегор перешёл в "Арсенал" на правах аренды в минувшем январе, в его активе 12 матчей и 2 забитых гола.

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