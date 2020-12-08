Два топ-клуба АПЛ поспорят за хавбека "Милана" Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, заполучить ивуарийского хавбека хотят "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Впрочем, "россонери" надеются сохранить 23-летнего футболиста и уже ведут с ним переговоры о новом контракте.

В текущем сезоне Кессье сыграл за "Милан" 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его соглашение с клубом истекает в 2022 году. Рыночная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

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