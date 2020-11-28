Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси

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Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси

Как минимум два английских клуба готовы следующим летом подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Помимо "Манчестер Сити" на звёздного футболиста претендует лондонский "Челси", пишет ESPN.

Сообщается, что "синие" готовы удовлетворить финансовые требования аргентинца, если тот станет свободным агентом.

В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение". | http://soccernews.ru
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