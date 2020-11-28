Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси
Как минимум два английских клуба готовы следующим летом подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Помимо "Манчестер Сити" на звёздного футболиста претендует лондонский "Челси", пишет ESPN.
Сообщается, что "синие" готовы удовлетворить финансовые требования аргентинца, если тот станет свободным агентом.
В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18