Два топ-клуба АПЛ претендуют на Ройса

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедмарко ройсборуссия дортмунд

Два топ-клуба АПЛ претендуют на Ройса

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", сообщает Bild.

По сведениям издания, английские гранды хотят купить 28-летнего немца, контракт которого с "шмелями" истекает летом 2019 года.

Напомним, что сейчас Ройс восстанавливается после тяжёлой травмы колена и вернётся на поле не ранее следующего года.

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