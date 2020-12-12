Два топ-клуба АПЛ рассчитывают летом купить Холанда

По окончании нынешнего сезона нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может оказаться в одном из грандов АПЛ.

По информации Daily Mail, в приобретении звёздного футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В частности, "горожане" видят в норвежце замену для Серхио Агуэро, у которого летом истекает контракт с клубом.

В текущем сезоне 20-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 14 матчей, забил 17 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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