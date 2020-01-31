Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Виллиана Жозе

Нападающий "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе всё ещё может продолжить карьеру в Англии.

По информации Sky Sports, перед дедлайном переговоры по трансферу бразильца активизировали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Пока главной проблемой является то, что клубы АПЛ хотят арендовать 28-летнего форварда, а "Реал Сосьедад" настаивает на продаже.

Баски оценивают Жозе в сумму около 30 миллионов евро. В текущем сезоне игрок забил 8 голов в 22 матчах.

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