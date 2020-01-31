Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Виллиана Жозе
Нападающий "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе всё ещё может продолжить карьеру в Англии.
По информации Sky Sports, перед дедлайном переговоры по трансферу бразильца активизировали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Пока главной проблемой является то, что клубы АПЛ хотят арендовать 28-летнего форварда, а "Реал Сосьедад" настаивает на продаже.
Баски оценивают Жозе в сумму около 30 миллионов евро. В текущем сезоне игрок забил 8 голов в 22 матчах.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на экс-форварда "Зенита". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17