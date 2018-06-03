Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Клюйверта

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Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Клюйверта

Вингер "Аякса" Джастин Клюйверт может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Оба клуба готовы выложить за голландца 25 миллионов евро.

Напомним, что подписать Клюйверта также хочет каталонская "Барселона".

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