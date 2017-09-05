Два топ-клуба АПЛ вступили в борьбу за Джана

У "Ювентуса" появились конкуренты в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, 23-летний немец, контракт которого с мерсисайдским клубом истекает следующим летом, заинтересовал "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В стартовавшем сезоне Джан сыграл за "Ливерпуль" 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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