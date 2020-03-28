Два топ-клуба АПЛ вступили в борьбу за Торреса

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Два топ-клуба АПЛ вступили в борьбу за Торреса

Вингер "Валенсии" Ферран Торрес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sportsmole, борьбу за 20-летнего испанца ведут "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Ранее интерес к игроку проявляли "Барселона" и "Реал".

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Торрес провел 35 игр, в которых отметился шестью голами и семью ассистами.

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