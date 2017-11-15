Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в услугах Анчелотти

Сразу два топ-клуба английской Премьер-Лиги заинтересованы в услугах итальянского тренера Карло Анчелотти.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, видеть 58-летнего специалиста своим следующим наставником желают лондонские "Челси" и "Арсенал". При этом, "канониры", которые летом намерены расстаться с Арсеном Венгером, уже выходили на контакт с итальянцем.

Напомним, зимой "Челси" намерен расстаться с Виллианом. | soccernews.ru