Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в услугах Анчелотти

Теги челсиарсенал лондонарсен венгеркарло анчелотти

Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в услугах АнчелоттиСразу два топ-клуба английской Премьер-Лиги заинтересованы в услугах итальянского тренера Карло Анчелотти.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, видеть 58-летнего специалиста своим следующим наставником желают лондонские "Челси" и "Арсенал". При этом, "канониры", которые летом намерены расстаться с Арсеном Венгером, уже выходили на контакт с итальянцем.

Напомним, зимой "Челси" намерен расстаться с Виллианом. | soccernews.ru

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