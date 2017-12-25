Два топ-клуба будут готовы подписать Иско

Теги искоманчестер ситипсжреал мадридзинедин зидан

Два топ-клуба будут готовы подписать ИскоДва европейских гранда будут готовы подписать полузащитника мадридского "Реала" Иско, если тот изъявит желание сменить клубную прописку.

Как информирует испанская пресса, за развитием событий вокруг 25-летнего хавбека "сливочных", который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом, внимательно следят английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ. В случае, если футболист вознамерится покинуть королевский клуб, и "горожане" и парижане будут готовы сделать по нему предложение.

Напомним, СМИ сообщили и конфликте Иско с Зиданом. | soccernews.ru

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