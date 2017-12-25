Два топ-клуба будут готовы подписать Иско

Два европейских гранда будут готовы подписать полузащитника мадридского "Реала" Иско, если тот изъявит желание сменить клубную прописку.

Как информирует испанская пресса, за развитием событий вокруг 25-летнего хавбека "сливочных", который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом, внимательно следят английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ. В случае, если футболист вознамерится покинуть королевский клуб, и "горожане" и парижане будут готовы сделать по нему предложение.

Напомним, СМИ сообщили и конфликте Иско с Зиданом. | soccernews.ru