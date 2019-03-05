Два топ-клуба Европы интересуются игроком "Рейнджерс"

Форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос в скором времени может покинуть команду этим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, в 22-летнем игроке заинтересован "Лестер" и дортмундская "Боруссия".

"Во мне заинтересовано несколько команд, которые наблюдали за мной. Скорее всего я перейду в другой клуб уже этим летом", - сказал футболист.

Трансферная стоимость игрока - 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне Морелос участвовал в 40 матчах, отметившись 28 голами и 11 ассистами.

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