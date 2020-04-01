Два топ-клуба готовы купить Роналду летом
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб летом, сообщает Marca.
По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют ПСЖ и его бывший клуб "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 годы. Оба клуба готовы предложить форварду выгодные финансовые условия.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать 35-летнего португальца за 70 миллионов евро, так как клуб испытывает финансовые сложности из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.
В нынешнем сезоне Роналду провел 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18