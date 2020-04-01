Два топ-клуба готовы купить Роналду летом

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Два топ-клуба готовы купить Роналду летом

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют ПСЖ и его бывший клуб "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 годы. Оба клуба готовы предложить форварду выгодные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать 35-летнего португальца за 70 миллионов евро, так как клуб испытывает финансовые сложности из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне Роналду провел 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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