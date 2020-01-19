Два топ-клуба готовят предложения по Вернеру

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Два топ-клуба готовят предложения по Вернеру

Форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер попал в сферу интересов клубов АПЛ.

По сведениям Mirror, за трансфер 23-летнего немца поборются "Ливерпуль" и "Челси". Оба клуба готовы выкупить футболиста летом за 70 миллионов евро.

Ранее интерес к Вернеру также проявляли "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В этом сезоне на счету Вернера 25 голов и 9 ассистов в 26 играх.

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