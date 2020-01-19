Два топ-клуба готовят предложения по Вернеру
Форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер попал в сферу интересов клубов АПЛ.
По сведениям Mirror, за трансфер 23-летнего немца поборются "Ливерпуль" и "Челси". Оба клуба готовы выкупить футболиста летом за 70 миллионов евро.
Ранее интерес к Вернеру также проявляли "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
В этом сезоне на счету Вернера 25 голов и 9 ассистов в 26 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17