Два топ-клуба Испании поборются за игрока сборной Аргентины

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает El Desmarque.

По данным издания, 22-летнего игрока, права на которого принадлежат ПСЖ, хотят приобрести "Реал" и "Барселона".

Стоит отметить, что каталонский клуб первым заявил о заинтересованности в футболисте. Для его покупки "Барселона" готова включить в сделку своего воспитанника 19-летнего защитника Хуана Миранду.

Ло Сельсо является воспитанником клуба "Росарио Сентраль". В стан французского клуба Сельсо перешел в 2016 году почти за 10 миллионов евро. Летом 2018 года игрок стал футболистом "Бетиса" на правах аренды.

В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 33 матчах, отметившись 12 голами и 3 ассистами.

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