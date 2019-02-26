Два топ-клуба Испании поборются за игрока сборной Аргентины

Теги реал мадридбарселонабетиспсжтрансферы

Два топ-клуба Испании поборются за игрока сборной Аргентины

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает El Desmarque.

По данным издания, 22-летнего игрока, права на которого принадлежат ПСЖ, хотят приобрести "Реал" и "Барселона".

Стоит отметить, что каталонский клуб первым заявил о заинтересованности в футболисте. Для его покупки "Барселона" готова включить в сделку своего воспитанника 19-летнего защитника Хуана Миранду. 

Ло Сельсо является воспитанником клуба "Росарио Сентраль". В стан французского клуба Сельсо перешел в 2016 году почти за 10 миллионов евро. Летом 2018 года игрок стал футболистом "Бетиса" на правах аренды.

В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 33 матчах, отметившись 12 голами и 3 ассистами.

Не попустите:  Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жена Икарди назвала себя революционером

Жена Икарди назвала себя революционером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов