Два топ-клуба Италии интересуются Ди Марией

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария летом может перебраться в Италию.

Как сообщает Mediaset Premium, в услугах аргентинца заинтересованы "Интер" и "Наполи".

Отметим, что соглашение Ди Марии с ПСЖ истекает летом 2019 года.

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