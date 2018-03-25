Два топ-клуба из АПЛ готовы побороться за Неймара

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Два топ-клуба из АПЛ готовы побороться за НеймараСразу два топ-клуба из английской Премьер-Лиги будут готовы побороться за форварда ПСЖ Неймара, если тот ближайшим летом решит сменить команду.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, предпринять попытки подписать 26-летнего нападающего парижан могут "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Однако главным претендентом на бразильца по-прежнему остается мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, Пасторе высказался о будущем Неймара. | soccernews.ru

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