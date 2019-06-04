Два топ-клуба Китая сделали выгодное предложение Обамеянгу

В форварде "Арсенала" Пьере-Эмерике Обамеянге заинтересовано два топ-клуба Китая.Об этом сообщает The Times.

По данным издания, в 29-летнем французе заинтересованы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ". Оба клуба предлагают игроку зарплату в размере 339 тысяч евро в неделю.

Сейчас у Обамеянга в "Арсенале" оклад - 190 тысяч евро в неделю. Отметим, что "Гуанчжоу Эвергранд" проявлял интерес к форварду ещё в начале зимы 2018 года.

В минувшем сезоне игрок участвовал в 36 матчах за "Арсенал", отметившись 22 голами и 5 ассистами.

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