Два топ-клуба ожидают решения Дани Алвеса

Теги дани алвеспсжманчестер сити

Два топ-клуба ожидают решения Дани АлвесаСегодня бразильский защитник Дани Алвес, который текущим летом покинул туринский "Ювентус" на правах свободного агента, должен определиться со своим будущем.

Как информирует FootMercato, решения 34-летнего бека ожидают английский "Манчестер Сити", который ранее уже был близок к подписанию контракта с бразильцем, и французский ПСЖ, надеющийся, что переезду футболиста в Париж поспособствует его новоиспеченная супруга - известная модель Джоана Санс.

Напомним, Алвес в очередной раз раскритиковал руководство "Барселоны". | soccernews.ru

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