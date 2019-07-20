Два топ-клуба поборются за Дибалу

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Два топ-клуба поборются за Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заинтересовал два европейских топ-клуба.

По сведениям La Gazzetta Dello Sport, интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Отмечается, что оба клуба уже контактировали с "Ювентусом".

Туринский клуб готов отпустить Дибалу за 80 миллионов евро, однако сам футболист не хочет покидать клуб.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 игры, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

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