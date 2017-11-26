Два топ-клуба предлагали астрономические контракты Месси

Сразу два европейских топ-клуба предлагали астрономические контракты для ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Об этом, как информирует le10sport, сообщил бывший агент аргентинца Хосеп Мария Мингвелла. В частности, он намекнул, что летом подписать 30-летнего форварда рассчитывали английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ.

Напомним, Месси заговорил о завершении своей карьеры. | soccernews.ru