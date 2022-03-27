Два топ-клуба претендуют на Манчини

Фото: твиттер Манчини\Автор неизвестен,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может вернуться к клубной работе уже в следующем сезоне, сообщает издание Football Italia.

По информации источника, в приглашении итальянского специалиста заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", которые все еще не определились со следующим тренером.

Отмечается, что у обоих клубов Манчини входит в шорт-лист наряду с другими кандидатами. Они следят за ситуацией вокруг Роберто.

Напомним, что на этой неделе Италия вылетела из отбора ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1).

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