Два топ-клуба претендуют на полузащитника "Наполи"

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Два топ-клуба претендуют на полузащитника "Наполи"

Игрок "Наполи" Маркес Аллан в скором времени может перейти в другой клуб. Об этом сообщает может Gazzetta dello Sport.

В 28-летнем бразильце заинтересованы ПСЖ и "Барселона".

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже общался с французским клубом по поводу трансфера игрока.

"Наполи" готов отпустить футболиста не меньше, чем за 100 миллионов евро. ПСЖ может предложить только 70 млн. евро.

В нынешнем сезоне Аллан участвовал в 25 матчах за "Наполи" и отметился 2 голами.

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