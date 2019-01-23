Два топ-клуба претендуют на полузащитника "Наполи"

Игрок "Наполи" Маркес Аллан в скором времени может перейти в другой клуб. Об этом сообщает может Gazzetta dello Sport.

В 28-летнем бразильце заинтересованы ПСЖ и "Барселона".

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже общался с французским клубом по поводу трансфера игрока.

"Наполи" готов отпустить футболиста не меньше, чем за 100 миллионов евро. ПСЖ может предложить только 70 млн. евро.

В нынешнем сезоне Аллан участвовал в 25 матчах за "Наполи" и отметился 2 голами.

Читайте также: "Наполи" согласовал первый зимний трансфер. | http://soccernews.ru