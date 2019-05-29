Два топ-клуба России нацелились на игрока "Фенербахче" Миху Зайца

"Зенит" и "Спартак" нацелились на игрока "Фенербахче" Миху Зайца, пишет Milliyet.

По данным издания, российские клубы предлагают от 8 до 10 миллионов евро за 24-летнего словенца.



Зайц перешёл в "Фенербехче" из "Эмполи" зимой 2019 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 10 матчах чемпионата Турции, забив 2 года.

Кроме того, футболист с 2016 года выступает за сборную Словении.

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