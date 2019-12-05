Два топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Севильи"

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Два топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Севильи"

Левый защитник "Севильи" Гильерме Арана стал трансферной целью двух российских грандов, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 22-летним бразильцем интересуются "Зенит" и ЦСКА.

Конкуренцию клубам РПЛ составят "Эспаньол", "Коринтианс", "Гремио" и "Палмейрас".

В текущем сезоне Арана на правах аренды выступает за "Аталанту", однако на сегодняшний день в его активе всего 4 матча.

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