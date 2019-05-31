Два топ-клуба Серии А ведут борьбу за тренера "Шахтёра"

Наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека заинтересовал два клуба Серии А, сообщает итальянская пресса.

Пригласить 46-летнего специалиста хотят "Милан" и "Рома", которые по окончании сезона расстались со своими тренерами Дженнаро Гаттузо и Клаудио Раньери соответственно.

Стоит отметить, что Фонсека связан с "Шахтёром" контрактом до лета 2020 года.

Португалец возглавляет "горняков" с 2016 года и выиграл с командой 7 трофеев.

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