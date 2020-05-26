Два топ-клуба заинтересованы в услугах Аллегри

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в Англии или Франции.

По информации Football Italia, в приглашении итальянского специалиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Напомним, что Аллегри покинул "Ювентус" год назад и с тех пор остаётся без работы.

Ранее СМИ сватали 52-летнего наставника в "Ньюкасл", но "сороки" предпочитают назначить Маурисио Почеттино.

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