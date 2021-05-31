Два тренера отказали "Реалу"

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Два тренера отказали "Реалу"

Фото твиттер Tiempo de Juego

СМИ узнали о действиях мадридского "Реала", связанных с поиском нового главного тренера.

По информации Cope.es, королевский клуб связывался с Антонио Конте и Раулем Гонсалесом, однако оба специалиста не изъявили желания возглавить "бланкос".

Сейчас также рассматривается кандидатура наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Напомним, что в прошлый четверг "Реал" покинул Зинедин Зидан, который тренировал команду с марта 2019 года.  

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