Два тренера претендуют на пост наставника сборной Италии

Федерация футбола Италии остановилась на двух кандидатах на пост тренера сборной.

Как сообщает Corriere dello sport, главными претендентами являются наставник "Зенита" Роберто Манчини и Карло Анчелотти.

Отмечается, что новый наставник сборной будет выбран 20 мая.

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